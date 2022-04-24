24.04.2022 19:24 Дмитрий Колоней

Полицейские устроили праздник в харьковском метро (фото)

Освященные куличи и мороженое получили сегодня харьковчане, скрывающиеся от войны в метрополитене

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, в день великого праздника помощник начальника полицейского главка по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков вместе с коллегами посетили людей, нашедших в подземке убежищ от разрушительных обстрелов города российской армией.

У многих людей из-за обстрелов русской артиллерии и бомбардировки самолетами России наголову разбиты дома, подземка для них сегодня стала родным домом.

Именно сегодня, в день воскресения Христа, растет уверенность в нашей победе над русскими оккупантами.

Дети получили свой спец заказ, и с огромным удовольствием полакомились мороженым. С радостью получили освященные паски. Уже стала традиционной встреча с давним партнером харьковской полиции Максимом Тележным, обучающим малыша брейкдансу.

Предоставление гуманитарной помощи стало для служб и подразделений харьковской полиции приоритетной задачей. Правоохранители и дальше будут заботиться о потребностях харьковчан, чтобы они чувствовали заботу и защищенность.