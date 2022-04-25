25.04.2022 08:25 Рита Парфенова

Харьков на утро 25 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 24 по 25 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 23 оперативных выезда.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 25 апреля.

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 8 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Возгорания после обстрелов Харькова оккупантами произошли в Киевском (2) и Немышлянском (1) районах города Харькова. В области два пожара возникли в городе Золочеве, по одному пожару было потушено в Дергачах, Чугуеве, сельском населенном пункте Харьковского района. Благодаря оперативному реагированию подразделений ГСЧС данные пожары не набрали больших размеров.

Такж спатсатели ГСЧС потушили 6 пожаров, которые произошли по другим причинам, 7 раз выезжали на помощь населению, 2 раза - на другие выезды.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 24 апреля.