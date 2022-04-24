В Харькове после обстрелов горели жилые дома, склады и ТРЦ

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 22 выезда на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 24 апреля.
Вызванные обстрелами пожары произошли в следующих районах:
В частности, в 15:30 спасатели ликвидировали пожар в складском помещении, где горели поддоны и утеплитель на площади около 1000 кв. Событие произошло в Холодногорском районе. В тушении было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.
Чуть позже спасателям почти теми же силами пришлось тушить пожар в другом составе в том же районе. Там площадь горения составила около 900 кв. Ликвидация огня произошла в 17.10.
В 14:12 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в одном из торговых центров Харькова, произошедшего в результате вражеских обстрелов. Горели крыша и частично помещение на 2 этаже. Общая площадь пожара составила около 800 кв. В 15:20 пожар удалось локализовать и в 18:00 полностью ликвидировать. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГСЧС.
Также от обстрелов страдали и жилые кварталы. Уже вечером в Киевском районе Харькова спасатели потушили большой пожар в жилой 4-этажке. Горела крыша и квартиры 4-го этажа на общей площади около 1000 кв. На месте происшествия работали 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 60 человек личного состава ГСЧС. Ликвидирован в 19:50.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 40 вражеских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на 23 апреля.
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