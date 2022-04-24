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24.04.2022  09:33   Рита Парфенова

Игорь Терехов поздравляет харьковчан с Пасхой

Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравляет харьковчан с праздником Воскресения Христова.


Фото из открытых источников

"Дорогие харьковчане!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи!

Обычно в светлые дни Воскресения Христова мы чувствуем невероятный прилив сил, чувство радости, добра и любви. Этот праздник всегда придавал нам уверенность в будущем и веры в лучшее, залог духовного обновления, единения с Богом, родными и близкими. И самое главное – всегда воспринималось как победа добра над злом, когда даже смерть не помешает пути восстановления справедливости.

В этом году мы будем отмечать Пасху в условиях войны, когда то зло пришло в наш дом и хочет нас уничтожить. Я искренне верю, что мы победим в этой войне, и враг будет свергнут. Иначе и быть не может, правда ведь на нашей стороне! Мы вместе отстаиваем свою жизнь и честь, свою свободу и свое будущее. Я знаю, что город Харьков, как и вся Украина, возродится подобно Христу и заживет нормальной, счастливой жизнью!

Я желаю вам стойкости, крепости духа и сил пережить все эти испытания. Пусть Господь хранит вас и ваши семьи, и да сбудется надежда на скорое победоносное окончание войны. Мира всем нам! Христос Воскрес!", - говорится в поздравлении.

Напомним, ранее мы писали  о том, что мэр Харькова Игорь Терехов попросил горожан не собираться в большом количестве перед храмами на Пасху из-за обстрелов захватчиками.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, харьков, поздравление
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