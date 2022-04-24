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24.04.2022  10:32   

Игорь Терехов привез Благодатный огонь в Харьков

Городской голова Игорь Терехов доставил в Харьков Благодатный огонь.

Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил харьковчан с праздником Воскресения Христова.

Тэги:  игорь терехов, благодатный огонь, харьков
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