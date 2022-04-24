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24.04.2022  11:00   Рита Парфенова

На границе с Харьковом враг разворачивает Искандеры

Враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

война в украине

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Слобожанском направлении россияне увеличивают группировку войск за счет опрокидывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области.

Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М".

Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населённого пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.

Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка Барвенковского района, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на 24 апреля.

 

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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