На границе с Харьковом враг разворачивает Искандеры

Враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
На Слобожанском направлении россияне увеличивают группировку войск за счет опрокидывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области.
Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М".
Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населённого пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.
Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка Барвенковского района, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на 24 апреля.
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