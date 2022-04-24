24.04.2022 11:42 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом.Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 130 человек. Выздоровело 282 096 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 18 002 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 5 человек (в том числе у 5 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Богодуховском районе.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 23 апреля.