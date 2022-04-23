23.04.2022 10:50 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 апреля



Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 10 случаев заражения коронавирусом.Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 124 человек. Выздоровело 281 705 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 18 387 человек

.