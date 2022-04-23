    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 апреля
23.04.2022  10:50   Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 апреля

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 10 случаев заражения коронавирусом.Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 124 человек. Выздоровело 281 705 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 18 387 человек

Коронавирус.

 

Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.04 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 апреля 20.04 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 апреля 19.04 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 19 апреля
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 