    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Салтовке после обстрелов снова горел крупный гипермаркет (видео)
24.04.2022  12:05   Рита Парфенова

На Салтовке после обстрелов снова горел крупный гипермаркет (видео)

Пожар произошел в спальном районе Харькова после обстрела оккупантов.


 

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, 23 апреля около двух часов дня произошел пожар в одном из торговых центров Харькова в результате вражеских обстрелов.

Горели крыша и частично помещение на 2 этаже. Общая площадь пожара составила около 800 кв.

На ликвидацию возгорания выезжало 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГСЧС.

В 15.20 пожар удалось локализовать и в 18.00 полностью ликвидировать. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, днем 7 апреля обстрел Салтовки вызвал крупный пожар в одном из ТРЦ.

Тэги:  пожар, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.04 Криминал и происшествия Под Харьковом огнеборцы потушили масштабный пожар (фото) 21.04 Криминал и происшествия Семью с младенцем спасли из горящего после обстрелов дома в Харькове 07.04 Криминал и происшествия Полицейские Харьковщины помогают ликвидировать пожары
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 