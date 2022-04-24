На Салтовке после обстрелов снова горел крупный гипермаркет (видео)

Пожар произошел в спальном районе Харькова после обстрела оккупантов.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, 23 апреля около двух часов дня произошел пожар в одном из торговых центров Харькова в результате вражеских обстрелов.
Горели крыша и частично помещение на 2 этаже. Общая площадь пожара составила около 800 кв.
На ликвидацию возгорания выезжало 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГСЧС.
В 15.20 пожар удалось локализовать и в 18.00 полностью ликвидировать. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, днем 7 апреля обстрел Салтовки вызвал крупный пожар в одном из ТРЦ.
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