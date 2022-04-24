24.04.2022 18:33 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловки ведут ремонт сетей во всех районах города.

"Тепловые сети" продолжают устранять повреждения.

Как сообщает РЕДПОСТ , работники КП "Харьковские тепловые сети" ремонтируют и налаживают работу своих объектов во всех районах города. Проведены сварочные работы на Пушкинском въезде, устранены дефекты горячего водоснабжения в тепловой камере на Клочковской улице и улице Ахсарова, а также почистили фильтры на одном из центральных тепловых пунктов на Индустриальном проспекте.

Не считая того, бригады поменяли лежак на рамке централизованного отопления по ул. Клочковской, устранившие дефекты на пр. Незалежности, подготовились к перекладке сетей централизованного отопления на ул. Данилевского и выполнили многие другие работы, чтобы обеспечить харьковчан качественными услугами предприятия.