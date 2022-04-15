15.04.2022 12:37 Виталий Хиневич
В Харькове оккупанты разрушают кладбища
В результате русских обстрелов значительно разрушены кладбища Харькова.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что из-за обстрелов города оккупационными войсками значительно пострадали 9 кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Лесопарке.
«Разрушены административные здания кладбищ, повреждены и разрушены надгробные сооружения», - отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Стоит отметить, что Мемориальный комплекс жертвам тоталитаризма в Харькове открыли 17 июня 2000 года. На кладбище перезахоронены останки 4 302 военнопленных поляков, из них 493 офицера - жертвы так называемого украинского Катынского списка. В 60 меньших могилах похоронены останки 2 746 граждан бывшего СССР разных национальностей, ставших жертвами НКВД в 1937-1938 годах.
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