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15.04.2022  12:37   Виталий Хиневич

В Харькове оккупанты разрушают кладбища

В результате русских обстрелов значительно разрушены кладбища Харькова.

Россия уничтожает кладбища в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что из-за обстрелов города оккупационными войсками значительно пострадали 9 кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма в Лесопарке. 
 
«Разрушены административные здания кладбищ, повреждены и разрушены надгробные сооружения», - отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
 
Стоит отметить, что Мемориальный комплекс жертвам тоталитаризма в Харькове  открыли 17 июня 2000 года. На кладбище перезахоронены останки 4 302 военнопленных поляков, из них 493 офицера - жертвы так называемого украинского Катынского списка. В 60 меньших могилах похоронены останки 2 746 граждан бывшего СССР разных национальностей, ставших жертвами НКВД в 1937-1938 годах.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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