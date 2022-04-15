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15.04.2022  12:42   Рита Парфенова

В Харькове ремонтируют наружное освещение

Работники КП «Горсвет» восстанавливают сети наружного освещения и помогают другим предприятиям.

В Харькове ремонтируют наружное освещение

В КП «Горсвет» отметили, что аварийные бригады работают круглосуточно посменно, передает РЕДПОСТ.

Как сообщили на предприятии, сегодня, 15 апреля, в работах задействованы 62 сотрудника и четыре единицы спецтехники.

В Харькове ремонтируют наружное освещение В Харькове ремонтируют наружное освещение

Кроме аварийных восстановительных работ, в том числе по ликвидации обрывов, повреждений элементов, восстановлению систем управления и пр., предприятие помогает СКП «Харьковзеленстрой» в организации защитных сооружений вокруг памятников.

В Харькове ремонтируют наружное освещение В Харькове ремонтируют наружное освещение

Источник:   ХГС
 Тэги:  освещение, харьков
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