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15.04.2022  12:51   Рита Парфенова

Эвакуационные автобусы под Харьковом обстреляли оккупанты: есть погибшие

Начато расследование по факту обстрела военнослужащими рф эвакуационных автобусов с мирными жителями.

Эвакуационные автобусы под Харьковом обстреляли оккупанты

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Боровая Изюмского района.

По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СО Управления СБУ в Харьковской области.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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