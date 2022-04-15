15.04.2022 12:51 Рита Парфенова

Эвакуационные автобусы под Харьковом обстреляли оккупанты: есть погибшие

Начато расследование по факту обстрела военнослужащими рф эвакуационных автобусов с мирными жителями.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Боровая Изюмского района.



По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СО Управления СБУ в Харьковской области.