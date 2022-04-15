Эвакуационные автобусы под Харьковом обстреляли оккупанты: есть погибшие

Начато расследование по факту обстрела военнослужащими рф эвакуационных автобусов с мирными жителями.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Боровая Изюмского района.
По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование проводит СО Управления СБУ в Харьковской области.
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