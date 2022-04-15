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15.04.2022  13:40   Виталий Хиневич

Спасателям Харьковской области передали средства первой медицинской помощи

Медицинские материалы помогут своевременно оказывать помощь пострадавшим.

Спасатели Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 15 апреля по поручению руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, а также при содействии Агентства США по международному развитию, было передано в подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 100 медицинских аптечек для предоставления неотложной помощи с лекарственными препаратами.
 
Переданный медицинский материал позволит оказывать своевременную первую медицинскую помощь, как пострадавшим гражданам, так и спасателям.
 
"Мы понимаем, в каких условиях сейчас приходится работать харьковским спасателям. Руководство Харьковской областной военной администрации круглосуточно контактирует с руководством и сотрудниками Главного управления Государственной службы Украины чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, оказывает всяческую поддержку и помощь нашим спасателям, способствует улучшению материально-технической базы подразделений службы»,-отметил директор департамента гражданской защиты областной военной администрации Иван Сокол.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, харьков
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