15.04.2022 13:40 Виталий Хиневич

Спасателям Харьковской области передали средства первой медицинской помощи

Медицинские материалы помогут своевременно оказывать помощь пострадавшим.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 15 апреля по поручению руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, а также при содействии Агентства США по международному развитию, было передано в подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 100 медицинских аптечек для предоставления неотложной помощи с лекарственными препаратами.

Переданный медицинский материал позволит оказывать своевременную первую медицинскую помощь, как пострадавшим гражданам, так и спасателям.

"Мы понимаем, в каких условиях сейчас приходится работать харьковским спасателям. Руководство Харьковской областной военной администрации круглосуточно контактирует с руководством и сотрудниками Главного управления Государственной службы Украины чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, оказывает всяческую поддержку и помощь нашим спасателям, способствует улучшению материально-технической базы подразделений службы»,-отметил директор департамента гражданской защиты областной военной администрации Иван Сокол.