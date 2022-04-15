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15.04.2022  13:53   Рита Парфенова

Шесть повреждений на водоводах устранили в Харькове (фото)

За сутки работники КП «Харьковводоканал» ликвидировали шесть повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок девять смотровых колодцев.

В Харькове устранили шесть повреждений на водоводах

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на прес-службу коммунальщиков.

Сегодня, 15 апреля, аварийные бригады восстанавливают поврежденные участки трубопроводов почти во всех районах города.

В Харькове устранили шесть повреждений на водоводах

Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

В Харькове устранили шесть повреждений на водоводах

Для экономии времени бригад аварийно-восстановительных работ харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.

Эту информацию можно сообщить по телефону 15-33.

В Харькове устранили шесть повреждений на водоводах

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
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