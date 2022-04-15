15.04.2022 13:53 Рита Парфенова

Шесть повреждений на водоводах устранили в Харькове (фото)

За сутки работники КП «Харьковводоканал» ликвидировали шесть повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок девять смотровых колодцев.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на прес-службу коммунальщиков.

Сегодня, 15 апреля, аварийные бригады восстанавливают поврежденные участки трубопроводов почти во всех районах города.





Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.





Для экономии времени бригад аварийно-восстановительных работ харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.



Эту информацию можно сообщить по телефону 15-33.