Шесть повреждений на водоводах устранили в Харькове (фото)

За сутки работники КП «Харьковводоканал» ликвидировали шесть повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок девять смотровых колодцев.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на прес-службу коммунальщиков.
Сегодня, 15 апреля, аварийные бригады восстанавливают поврежденные участки трубопроводов почти во всех районах города.
Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
Для экономии времени бригад аварийно-восстановительных работ харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.
Эту информацию можно сообщить по телефону 15-33.
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