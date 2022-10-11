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11.10.2022  13:43   

Що буде з наружним освітленням в Харкові, розповів Ігор Терехов

Вуличне освітлення у місті Харкові вимкнено з початку війни з метою безпеки.


РЕДПОСТ

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив виданню «Страна», передає РЕДПОСТ.

За словами мера, мова про включення освітлення поки що не йде.

«Вуличне освітлення з початку війни вимкнено. Вмикати поки що не плануємо, і справа не в економії електроенергії. Як би мені цього не хотілося, але нам забороняють військові з міркувань безпеки», - зазначив мер Харкова.

Нагадаємо, протягом доби 11 жовтня у Харкові та області можливі відключення світла.

Тэги:  освещение, игорь терехов, харьков
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