Що буде з наружним освітленням в Харкові, розповів Ігор Терехов

Вуличне освітлення у місті Харкові вимкнено з початку війни з метою безпеки.
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив виданню «Страна», передає РЕДПОСТ.
За словами мера, мова про включення освітлення поки що не йде.
«Вуличне освітлення з початку війни вимкнено. Вмикати поки що не плануємо, і справа не в економії електроенергії. Як би мені цього не хотілося, але нам забороняють військові з міркувань безпеки», - зазначив мер Харкова.
Нагадаємо, протягом доби 11 жовтня у Харкові та області можливі відключення світла.
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По можливості намагайтеся не перероблятися - сьогодні краще накопичувати сили, ніж витрачати їх. Уникайте надмірностей, що шкодять здоров'ю та залишають слід на фігурі.
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