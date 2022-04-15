15.04.2022 12:01 Виталий Хиневич

Пасхальные куличи передаст Коломыя Харькову

Жители Коломыи помогут харьковчанам отпраздновать Светлый праздник.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление мэра Коломыи Богдана Станиславского.

Сообщается, что мэр города призвал жителей Коломыи помочь Харькову отпраздновать Пасху. Городской голова просит всех, кто имеет возможность испечь Пасхальный кулич, который будет передан в Харьков. К пасочке можно добавить детский рисунок или писанку.

Всех желающих принять участие в акции Богдан Станиславский просит оставить соответствующий комментарий на его страницу в Facebook. Всего намерены собрать 5 тысяч Пасхальных куличей.

«Харьковчане, несмотря на постоянные обстрелы и большую опасность, хотят достойно отметить Пасху, поэтому мы просто обязаны им помочь»,- отметил Богдан Станиславский.

Напомним, на площади Свободы в Харькове высадили саженцы , которые отправила пенсионерка из Ивано-Франковской области.