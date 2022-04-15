15.04.2022 11:35 Виталий Хиневич

В Харькове пройдет субботник

Департамент жилищно-коммунального хозяйства совместно с волонтерами проекта «Восстановим Харьков вместе» проведут субботник.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что по инициативе Харьковского городского головы Игоря Терехова, 16 апреля в городе пройдет субботник.

К инициативе могут присоединиться все желающие. В планах - санитарная уборка города, обкапывание деревьев, посев травы, уборка детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак и бесхозных территорий.