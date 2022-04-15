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15.04.2022  11:35   Виталий Хиневич

В Харькове пройдет субботник

Департамент жилищно-коммунального хозяйства совместно с волонтерами проекта «Восстановим Харьков вместе» проведут субботник.

Субботник
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что по инициативе Харьковского городского головы Игоря Терехова, 16 апреля в городе пройдет субботник.
 
К инициативе могут присоединиться все желающие. В планах - санитарная уборка города, обкапывание деревьев, посев травы,  уборка детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак и бесхозных территорий.
 
Желающие принять участие в уборке города, могут выбрать одну из локаций в районе города. Для регистрации можно перейти по ссылке или воспользоваться сайтом.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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