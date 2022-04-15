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15.04.2022  11:24   Рита Парфенова

Теплосети Харькова проводят работы во всех районах города (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» продолжает работать, чтобы жители города получали качественные услуги, несмотря на военное время.

Теплосети Харькова проводят работы во всех районах города

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе горсовета.

Как отметили на предприятии, работы ведутся во всех районах города.

Теплосети Харькова проводят работы во всех районах города

Так, в четверг, 14 апреля, рабочие проводили земляные работы по поиску и устранению дефектов на трубопроводах централизованного отопления и горячего водоснабжения, замене дефектных участков сети, выполнили обходы магистральных камер, очистку трасс и т.д.

Теплосети Харькова проводят работы во всех районах города Теплосети Харькова проводят работы во всех районах города

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов дал распоряжение об окончании отопительного сезона 15 апреля. Однако в это же время предоставление горячей воды возобновлено в более чем 3000 домах.

Теплосети Харькова проводят работы во всех районах города

Источник:   ХГС
 Тэги:  хтс, харьков, ремонт
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