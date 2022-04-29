29.04.2022 09:24 Рита Парфенова

Жителям Харькова напомнили о запрете в поминальные дни

Харьковчан просят не посещать кладбища в поминальные дни.

Как сообщил эфире телемарафона городской голова Игорь Терехов, это связано с обстрелами города, передает РЕДПОСТ.



"Сегодня продолжаются обстрелы, они менее интенсивны, чем в предыдущие дни, но есть жертвы, раненые. Значительные обстрелы у нас начинаются ближе к ночи и с самого утра. С начала войны не было ни одного дня, когда Харьков не обстреливали бы.

Мэр отметил, что в пасхальные дни сложилась традиция навещать могилы родных и друзей. Однако в этом году, учитывая ситуацию с обстрелами, горожан просят воздержаться от посещения кладбищ, сохранить, в первую очередь, свою жизнь.

"Ежедневно разрушения увеличиваются. Сегодня в городе 25% жилья не пригодно для жизни, имею в виду многоэтажки. Около 50% школ оккупанты разрушили. Перед нами стоит в первую очередь задача ремонтировать и восстанавливать школы где можно. После победы будем строить новые. Все школы должны иметь убежища", - добавил Игорь Терехов.