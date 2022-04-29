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29.04.2022  08:53   Рита Парфенова

Во время обстрела Салтовки погибла женщина

Во время обстрела Харькова 28 апреля 2022 года погибли мирные жители.

прокуратура харьковской области

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Установлено, что 28 апреля 2022 около 10:50 российские военные обстреляли Московский район г. Харькова.

В результате обстрела погибла 55-летняя женщина. Двое мужчин ранены.

Повреждены жилые дома в указанном районе.

Осмотр места происшествия проводили следователи Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, три человека погибли и четверо получили ранения во время обстрела Салтовки днем 26 апреля.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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