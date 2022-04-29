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29.04.2022  09:42   Рита Парфенова

У Харькова появится новый город-побратим

Харьков станет городом-партнером Люблина

люблин

Решение о заключении договора о партнерстве между городами Люблин (Польша) и Харьков приняли депутаты Люблинского городского совета. Голосование проходило 28 апреля, и все депутаты проголосовали "за", сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на мэрию Харькова.

Партнерство Харькова и Люблина продолжается с 2017 года, когда города подписали соглашение о сотрудничестве. За это время города уже реализовали множество совместных проектов.

Как сообщил мэр города Люблин Кшиштоф Жук, Харьков поддержал кандидатуру Люблина на звание Европейской молодежной столицы 2023 года, и сейчас, когда харьковчане страдают от российских бомбардировок, жители польского города хотят символически поддержать харьковчан и поднять статус сотрудничества до партнерства.

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Также он отметил, что рассчитывает на участие молодежи Харькова, а также жителей других городов Украины в мероприятиях Европейской столицы молодежи в Люблине в 2023 году.

Отметим, что Харьков станет восьмым украинским городом-партнером Люблина одновременно со Львовом, Сумами, Старобельском, Ивано-Франковском, Ровно, Луганском и Луцком. Подробности о подписании договора будут согласованы в ближайшее время.

Тэги:  город-побратим, харьков, люблин
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