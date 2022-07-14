14.07.2022 16:59 Дмитрий Колоней

У Харькова появится новый город-побратим

Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак проовел онлайн-встречу с заместителем председателя Городского совета Лидса Джонатаном Прайором.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Горсовет, первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак и заместитель председателя Городского совета Лидса (Англия) Джонатан Прайор обсудили вопросы налаживания сотрудничества между Харьковом и Лидсом, перспективные направления в сферах, представляющих общий интерес, в частности, в контексте послевоенного восстановления Харькова, реализации инвестиционных проектов, обмене опытом по вопросам функционирования коммунальных предприятий, в области образования и пр.

По результатам встречи англичане решили направить представление об установлении побратимских связей между Лидсом и Харьковом на расширенное заседание Городского совета Лидса, которое состоится 20 июля.

В свою очередь Александр Новак пригласил руководство английского города присоединиться к Координационному совету городов-партнеров при Харьковском городском голове и принять участие в учредительном заседании, которое состоится в этом месяце онлайн.