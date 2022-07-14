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14.07.2022  16:59   Дмитрий Колоней

У Харькова появится новый город-побратим

Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак проовел онлайн-встречу с заместителем председателя Городского совета Лидса Джонатаном Прайором.

Новый город-побратим появится у Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак и заместитель председателя Городского совета Лидса (Англия) Джонатан Прайор обсудили вопросы налаживания сотрудничества между Харьковом и Лидсом, перспективные направления в сферах, представляющих общий интерес, в частности, в контексте послевоенного восстановления Харькова, реализации инвестиционных проектов, обмене опытом по вопросам функционирования коммунальных предприятий, в области образования и пр.  
 
По результатам встречи англичане решили направить представление об установлении побратимских связей между Лидсом и Харьковом на расширенное заседание Городского совета Лидса, которое состоится 20 июля. 
 
В свою очередь Александр Новак пригласил руководство английского города присоединиться к Координационному совету городов-партнеров при Харьковском городском голове и принять участие в учредительном заседании, которое состоится в этом месяце онлайн.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  город-побратим, лидс, харьков
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