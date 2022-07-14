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14.07.2022  17:15   Виталий Хиневич

В Харькове произошло смертельное ДТП

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Шевченковском районе.

ДТП Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что правоохранители получили информацию о ДТП на Людвига Свободы 14 июля в 10:15.
 
Предварительно установлено, что 21-летний водитель транспортного средства «Toyota RAV4» совершил наезд на 85-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.
 
Решается вопрос открытия уголовного производства по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
 
Напомним, в Харьковской области автомобиль сбил ребенка.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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