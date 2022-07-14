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14.07.2022  17:29   Дмитрий Колоней

Новый фейк оккупантов: Минобороны Украины опровергло подготовку ВСУ к ударам по территории Республики Беларусь

Заявление службы прес-службы ГУР МО Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  ГУР МО Украины, служба по связям с общественностью управления заявила, что в течение последнего времени в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь. Среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".
 
"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых российской федерацией с целью втягивания Республики Беларусь в захватническую войну на территории Украины и сокрытие совершаемых и совершаемых военных преступлений. русские оккупанты на территории Украины.
 
▪️Соответственно, подобные публикации совершенно не соответствуют действительности, а Вооруженные Силы Украины продолжают защищать наше государство от оккупантов, неукоснительно соблюдая нормы международного права".
 
Напомним, ранее мы писали отом,что враги распространяют провокационные фейки.
 
Источник:   Главное управление разведки Минообороны Украины
 Тэги:  фейк, опровлежение, украина, агрессия россии
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