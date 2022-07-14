14.07.2022 17:29 Дмитрий Колоней

Новый фейк оккупантов: Минобороны Украины опровергло подготовку ВСУ к ударам по территории Республики Беларусь

Заявление службы прес-службы ГУР МО Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУР МО Украины, служба по связям с общественностью управления заявила, что в течение последнего времени в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь. Среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых российской федерацией с целью втягивания Республики Беларусь в захватническую войну на территории Украины и сокрытие совершаемых и совершаемых военных преступлений. русские оккупанты на территории Украины.

▪️Соответственно, подобные публикации совершенно не соответствуют действительности, а Вооруженные Силы Украины продолжают защищать наше государство от оккупантов, неукоснительно соблюдая нормы международного права".