14.07.2022 15:36 Дмитрий Колоней

Враги распространяют провокационные фейки - ХОВА

Информация о якобы отсутствии в Харькове ПВО - вражеский фейк.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, информацию, которая появляется в соцсетях о якобы отсутствии в Харькове ПВО, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал вражеским фейком.

По его словам, если отслеживать настроения таких сообщений, можно заключить, что их инициатором является российская пропаганда. Сама пропаганда не воспринималась местным населением ни в каком виде. Однако российские пропагандисты все же пытаются менять настроения харьковчан.

«Такие попытки сейчас фиксируются, разгоняется “зрада”, что якобы о Харьков

щине забыли и т.д. Однако поверьте, наши Вооруженные Силы делают все возможное для обороны региона», - говорит Олег Синегубов.

Также руководитель области отметил, что продолжается работа по усилению обороны города и области. Противовоздушная оборона в городе имеется, системы ПВО выполняют свою работу.

«Сейчас мы занимаемся усилением обороны практически 24 часа в день. Военные делают свое дело, делают его качественно, а мирных жителей просим быть осторожными, не расслабляться, не игнорировать сигналы тревоги», - подчеркивает начальник ХОВА.