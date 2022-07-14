    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Враги распространяют провокационные фейки - ХОВА
14.07.2022  15:36   Дмитрий Колоней

Враги распространяют провокационные фейки - ХОВА

Информация о якобы отсутствии в Харькове ПВО - вражеский фейк.

Провокационные фейки распространяют окуупанты в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, информацию, которая появляется в соцсетях о якобы отсутствии в Харькове ПВО, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал вражеским фейком.
 
По его словам, если отслеживать настроения таких сообщений, можно заключить, что их инициатором является российская пропаганда. Сама пропаганда не воспринималась местным населением ни в каком виде. Однако российские пропагандисты все же пытаются менять настроения харьковчан.
 
«Такие попытки сейчас фиксируются, разгоняется “зрада”, что якобы о Харьков
щине забыли и т.д. Однако поверьте, наши Вооруженные Силы делают все возможное для обороны региона», - говорит Олег Синегубов.
 
Также руководитель области отметил, что продолжается работа по усилению обороны города и области. Противовоздушная оборона в городе имеется, системы ПВО выполняют свою работу.
 
«Сейчас мы занимаемся усилением обороны практически 24 часа в день. Военные делают свое дело, делают его качественно, а мирных жителей просим быть осторожными, не расслабляться, не игнорировать сигналы тревоги», - подчеркивает начальник ХОВА.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  фейк, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.07 Криминал и происшествия Новый фейк оккупантов: Минобороны Украины опровергло подготовку ВСУ к ударам по территории Республики Беларусь 17.06 Криминал и происшествия Минобразования опровергло фейк о сборе информации о выпускниках призывного возраста 16.06 Общество В Украине распространяют фейк о заражении холерой
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 