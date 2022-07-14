14.07.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Сотни заявок в день выпоняют харьковские коммунальщики

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» ежедневно выполняют более 300 заявок на восстановление внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения.

По информации начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерия Харлана, постепенно горожане возвращаются в свои квартиры, о чем говорит возросшее количество заявок на ремонты.

«Ежедневно выполняем более 300 ремонтов, а иногда отрабатываем и все 400. Чаще всего устраняем нештатные ситуации в домах, где после обстрелов жильцы массово уезжали, а теперь возвращаются и начинают проверять коммуникации», - отметил начальник управления.

По состоянию на 14 июля отключенными от услуг предприятия остаются 47 домов и 69 подъездов. В основном, это те дома Салтовского, Киевского и Индустриального районов, в которых после попаданий снарядов произошли значительные разрушения.