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14.07.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Сотни заявок в день выпоняют харьковские коммунальщики

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал»,  бригады управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» ежедневно выполняют более 300 заявок на восстановление внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения. 
 
По информации начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерия Харлана, постепенно горожане возвращаются в свои квартиры, о чем говорит возросшее количество заявок на ремонты.  
 
«Ежедневно выполняем более 300 ремонтов, а иногда отрабатываем и все 400. Чаще всего устраняем нештатные ситуации в домах, где после обстрелов жильцы массово уезжали, а теперь возвращаются и начинают проверять коммуникации», - отметил начальник управления.  
 
По состоянию на 14 июля отключенными от услуг предприятия остаются 47 домов и 69 подъездов. В основном, это те дома Салтовского, Киевского и Индустриального районов, в которых после попаданий снарядов произошли значительные разрушения.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, канадизация, харьков
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