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14.07.2022  16:15   Виталий Хиневич

Спрос на международные маршруты "Укрзалізниці" продолжает расти

На протяжении последних недель наблюдает сбалансирование потоков пассажиров.

Поезда
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ЮЖД.
 
Сообщается, что за прошедшую неделю железнодорожники перевезли 30,8 тысяч пассажиров в международном сообщении, из которых 15,5 тысяч уехали из Украины, а 15,3 тысяч вернулись.
 
Спрос на международные маршруты также продолжает расти: подавляющее большинство поездов в последние недели курсирует с загруженностью 90% и выше. 
 
Кроме этого отмечается, что приехать Украины из любой точки мира можно с удобными пересадками на поезда Укрзалізниці через 5 ближайших аэропортов:
 
  • Варшава;
  • Будапешт;
  • Вена;
  • Краков (удобно на поезде до Перемышля);
  • Жешув (60 мин автотрансфер до Перемышля).

Напомним, Харьковский железнодорожной вокзал попал в рейтинг лучших в стране.

Источник:   ЮЖД
 Тэги:  укрзалізниця
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