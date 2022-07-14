14.07.2022 16:31 Дмитрий Колоней
На Харьковщине разрушены почти пять тысяч объектов инфраструктуры
Об ущербе от агрессии России сообщили в Харьковской ОВА.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ХОГА, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что по области около 4800 объектов инфраструктуры разрушены или повреждены. Среди них - учебные заведения:
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более ста школ только в Харькове,
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почти двести школ на территории области,
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отдельные корпуса некоторых высших учебных заведений
Разрушены частично или полностью около 100 учреждений культуры.
Полномасштабное восстановление зданий возможно только после завершения боевых действий в регионе.
Относительно медицинской системы – в общей сложности разрушены или повреждены более ста заведений. В области есть населенные пункты, где районные больницы полностью разрушены.
«В Балаклее, которая находится под оккупацией, районная больница полностью разрушена и не функционирует. В Золочеве больница очень пострадала. Мы вынуждены оперативно принимать решение по изменению маршрутов пациентов, чтобы люди, нуждающиеся в медицинской помощи, были доставлены в функционирующие медучреждения, - отметил Олег Синегубов. – Напомню, что в начале войны очень сильно пострадала областная детская больница. Мы ее передислоцировали вместе с медицинским персоналом».
Руководитель области подчеркнул, что в будущем будет над чем работать: нужно восстанавливать жилые дома, административные здания, исторический центр города.
По всей Харьковской области 4200 жилых домов разрушены или повреждены. В эту цифру входят многоэтажки, многоподъездные, многоквартирные дома – таких не менее 2700.
Олег Синегубов отмечает, что ХОВА оперативно получает от Офиса Президента через закупки "Укрзалізниці" строительные материалы для проведения текущего ремонта. Проводится работа с территориальными громадами по восстановлению зданий и котельных.
«Но, если речь идет о восстановлении объектов, которые разрушены полностью, например, дома на Северной Салтовке или здание Харьковской областной государственной администрации, это возможно только после завершения боевых действий», - говорит Олег Синегубов.
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