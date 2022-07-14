14.07.2022 15:15 Виталий Хиневич

Седьмой пакет санкций против россии готовят в Евросоюзе

ЕС начнет консультации касаемо новых санкций против россии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что ЕС начнет консультации, касаемо новых санкций против россии 14 июля.

По словам главы ОП Андрея Ермака, экспертные группы подготовили четыре масштабных документа и ряд заявлений, а также активно информировали широкую общественность о необходимости санкций против россии.

"Эти усилия очень высоко оценены Президентом Украины Владимиром Зеленским, украинским правительством и, что самое важное, всем украинским народом. Их также заметили наши союзники. Документы нашей группы переданы лидерам многих государств - Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Европейского Союза", - подчеркнул руководитель ОП.

Кроме этого отмечается, что на прошлой неделе два американских сенатора во время встречи с Зеленским упомянули о работе Международной экспертной группы, в частности отметили, что из Плана ее действий вытекает сама идея признания россии государством - спонсором терроризма.