14.07.2022 14:56 Дмитрий Колоней

В Харькове изъят ходкий, но незаконный товар на десятки тысяч (фото)

В Харькове полицейские лишили хитрых продавцов крупной партии товара.

Как собщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ Нацполиции, в ходе патрулирования в двух районах города – Основянском и Шевченковском – полицейские изъяли 1640 пачек сигарет. 14 июля 2022 года страджи порядка обнаружили женщину, продававшую сигареты на улице из рук.

При проверке оказалось что 36-летняя продавщица не имеет разрешений на реализацию табачных изделий. Правоохранители изъяли 816 пачек табачных изделий без акцизных марок на общую сумму около 42 тысяч гривен.

13 июля 2022 года участковые инспекторы Харьковского райуправления полиции №3 обнаружили факт реализации табачных изделий без разрешительных документов и марок акцизного сбора в одном из торговых заведений по проспекту Людвига Свободы. Из магазина изъяли 824 пачки сигарет.

В отношении правонарушительниц составлены админпротоколы о нарушении правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами потребления табачных изделий без их сгорания Кодекса Украины об административных правонарушениях. Собранные материалы переданы в суд.