14.07.2022 14:35 Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики продолжают готовиться к отопительному сезону (видео)

Сотрудники коммунальных предприятий устраняют дефекты на трубопроводах и готовятся к отопительному сезону.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

В рамках подготовки инженерных сетей КП "Харьковские тепловые сети" к работе в осенне-зимний период 2022-2023 и для улучшения предоставления услуги по горячему водоснабжению, специалистами данного предприятия проведены ремонтные работы.

По адресу Григорьевское шоссе, 71 проведены работы по замене дефектного трубопровода горячего водоснабжения, 140 метров погонных.

Напомним, харьковские ливневки проверяют и ремонтируют коммунальные работники