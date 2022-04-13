13.04.2022 10:19 Рита Парфенова

Восстановление поврежденных обстрелами крыш и окон в Харькове: как подать заявку

Харьковские коммунальщики восстанавливают разрушенные окна и кровли.



city.kharkov.ua

За 49 дней войны в результате обстрелов в 524-х многоквартирных домах повреждены кровли, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Также было повреждено 4,3 тыс. окон в более чем 1,5 тыс. подъездов.



В департаменте отметили, что наибольшим разрушениям подвергся жилой фонд Киевского и Московского районов.

Специалисты коммунальных предприятий «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», «Харьковжилстрой», «Харьковспецстрой» проводят восстановительные работы. Они уже привели в порядок 77 кровель и 1012 окон.

Подать заявку на ремонт можно через телеграм-канал «ДЖКХ Харьков Public Chat». Департамента жилищно-коммунального хозяйства принимает заявки от харьковчан через телеграмм-канал. Запросы принимаются в онлайн-режиме для оперативного решения проблем горожан. Харьковчане могут сообщить об отсутствии жилищно-коммунальных услуг, повреждении жилого фонда, необходимости убрать территорию, вывезти мусор и т.д.





Кроме того, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харькова создал онлайн-форму, в которой можно сообщить о повреждении своей квартиры или дома в результате военных действий.