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13.04.2022  10:19   Рита Парфенова

Восстановление поврежденных обстрелами крыш и окон в Харькове: как подать заявку

Харьковские коммунальщики восстанавливают разрушенные окна и кровли.


city.kharkov.ua

За 49 дней войны в результате обстрелов в 524-х многоквартирных домах повреждены кровли, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Также было повреждено 4,3 тыс. окон в более чем 1,5 тыс. подъездов.

В департаменте отметили, что наибольшим разрушениям подвергся жилой фонд Киевского и Московского районов.

Специалисты коммунальных предприятий «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», «Харьковжилстрой», «Харьковспецстрой» проводят восстановительные работы. Они уже привели в порядок 77 кровель и 1012 окон.

В Харькове восстанавливают разрушенные окна и кровли В Харькове восстанавливают разрушенные окна и кровли

Подать заявку на ремонт можно через телеграм-канал  «ДЖКХ Харьков Public Chat». Департамента жилищно-коммунального хозяйства принимает заявки от харьковчан через телеграмм-канал. Запросы принимаются в онлайн-режиме для оперативного решения проблем горожан. Харьковчане могут сообщить об отсутствии жилищно-коммунальных услуг, повреждении жилого фонда, необходимости убрать территорию, вывезти мусор и т.д.

В Харькове восстанавливают разрушенные окна и кровли

Кроме того, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харькова создал онлайн-форму, в которой можно сообщить о повреждении своей квартиры или дома в результате военных действий.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  жкх, крыша, окно, ремонт, харьков, агрессия россии
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