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13.04.2022  09:38   Рита Парфенова

Обстрел железнодорожной станции: список поездов, которые задерживаются

Ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию ​​в центральной Украине.

поезд вокзал харьков

Как сообщили в АО "Укрзалізниця", из-за ночного обстрела станции в центральной Украине российскими оккупантам, ряд поездов проследовал участок Шепетовка-Бердичев с задержками.

Никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрелов.

По состоянию на 8:30 известно об отклонениях от графика по 18 маршрутам. у перевозчика уточнили, что срисок помжет обовлятьсмя

Список задерживаемых поездов

  1. №95 Киев-Рахов +6,5
  2. №149 Киев-Ивано-Франковск +4
  3. №91 Киев-Львов +1.39
  4. №29 Киев-Ужгород +3
  5. №7 Киев-Черновцы +5.30
  6. №30 Ужгород-Киев +4.30
  7. №96 Рахов-Киев +5
  8. №44 Ивано-Франковск-Киев +5
  9. №2 Ивано-Франковск-Харьков +6
  10. №142 Львов-Лозовая +2.5
  11. №130 Ивано-Франковск-Кременчуг +5
  12. №98 Ковель-Киев
  13. №18 Ужгород-Харьков +6
  14. №97 Киев-Ковель +7,36
  15. №77 Одесса-Ковель +5,5
  16. №232 Львов-Днепр +7,41
  17. №14 Солотвино-Киев +1,04
  18. №716 Перемышль-Киев +1,11
Источник:   АО "Укрзалізниця"
 Тэги:  агрессия россии, поезд, заджержка
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