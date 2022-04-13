Обстрел железнодорожной станции: список поездов, которые задерживаются

Ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.
Как сообщили в АО "Укрзалізниця", из-за ночного обстрела станции в центральной Украине российскими оккупантам, ряд поездов проследовал участок Шепетовка-Бердичев с задержками.
Никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрелов.
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