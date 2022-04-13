13.04.2022 09:38 Рита Парфенова

Обстрел железнодорожной станции: список поездов, которые задерживаются

Ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию ​​в центральной Украине.

Как сообщили в АО "Укрзалізниця", из-за ночного обстрела станции в центральной Украине российскими оккупантам, ряд поездов проследовал участок Шепетовка-Бердичев с задержками.

Никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрелов.

По состоянию на 8:30 известно об отклонениях от графика по 18 маршрутам. у перевозчика уточнили, что срисок помжет обовлятьсмя

Список задерживаемых поездов

№95 Киев-Рахов +6,5 №149 Киев-Ивано-Франковск +4 №91 Киев-Львов +1.39 №29 Киев-Ужгород +3 №7 Киев-Черновцы +5.30 №30 Ужгород-Киев +4.30 №96 Рахов-Киев +5 №44 Ивано-Франковск-Киев +5 №2 Ивано-Франковск-Харьков +6 №142 Львов-Лозовая +2.5 №130 Ивано-Франковск-Кременчуг +5 №98 Ковель-Киев №18 Ужгород-Харьков +6 №97 Киев-Ковель +7,36 №77 Одесса-Ковель +5,5 №232 Львов-Днепр +7,41 №14 Солотвино-Киев +1,04 №716 Перемышль-Киев +1,11