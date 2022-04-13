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13.04.2022  08:55   Рита Парфенова

Харьков приводят в порядок после бомбежек (фото)

Коммунальные службы города убирают последствия обстрелов улиц и домов Харькова.

Харьков приводят в порядок после бомбежек

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В частности, работники КП «Горэлектротранссервис»  ликвидируют последствия обстрелов и восстанавливают ограждения.

Харьков приводят в порядок после бомбежек

Напомним, город также приводят в порядок после зимы. 495 дворовых рабочих убирают и благоустраивают 1481 гектар придомовой территории многоквартирных домов Харькова.

Харьков приводят в порядок после бомбежек


 

Тэги:  жкх, благоустройство, харьков, агрессия россии
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