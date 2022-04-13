13.04.2022 08:55 Рита Парфенова

Харьков приводят в порядок после бомбежек (фото)

Коммунальные службы города убирают последствия обстрелов улиц и домов Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



В частности, работники КП «Горэлектротранссервис» ликвидируют последствия обстрелов и восстанавливают ограждения.





Напомним, город также приводят в порядок после зимы. 495 дворовых рабочих убирают и благоустраивают 1481 гектар придомовой территории многоквартирных домов Харькова.



