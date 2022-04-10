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10.04.2022  13:00   Виталий Хиневич

Харьков продолжает жить, несмотря на обстрелы врага: коммунальные службы убирают город

Город продолжают убирать и приводить в порядок после зимы.

В Харькове коммунальщики убирают город
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что 495 дворовых рабочих убирают и благоустраивают после зимы 1481 гектар придомовой территории многоквартирных домов Харькова. 
 
«Все дворники заняты обычными для этого времени работами – убирают зеленые зоны, готовятся высаживать цветы и травы, а вокруг – взрывы. Вы – наши герои! Спасибо вам за труд, чистоту и красоту!» – отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
 
Кроме этого, прошла уборка территорий возле городских котельных. Земельный участок был расчищен от листвы, веток и мусора. 
 
«Несмотря на сложные обстоятельства, предприятие делает все, чтобы харьковчане не только получали услуги, но и жили в чистом и ухоженном городе!» – отметили  в ХТС.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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