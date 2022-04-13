    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Обстрел поселка Бабаи под Харьковом: есть погибший (фото)
13.04.2022  08:35   Рита Парфенова

Обстрел поселка Бабаи под Харьковом: есть погибший (фото)

Прокуратура начала расследование по факту обстрела российскими войсками пгт Бабаи под Харьковом.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

 

По данным следствия, 12 апреля 2022 около двух часов дня российские военнослужащие обстреляли пгт Бабаи Харьковского района.



В результате погиб 37-летний мужчина. Еще два человека ранены.

Также поврежден и разрушен ряд жилых домов.

Российские войска обстреляли пгт Бабаи под Харьковом

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российские войска обстреляли пгт Бабаи под Харьковом

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.04 ЖКХ Восстановление поврежденных обстрелами крыш и окон в Харькове: как подать заявку 13.04 Дороги и транспорт Обстрел железнодорожной станции: список поездов, которые задерживаются 13.04 ЖКХ Харьков приводят в порядок после бомбежек (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 