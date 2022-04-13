Обстрел поселка Бабаи под Харьковом: есть погибший (фото)

Прокуратура начала расследование по факту обстрела российскими войсками пгт Бабаи под Харьковом.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 12 апреля 2022 около двух часов дня российские военнослужащие обстреляли пгт Бабаи Харьковского района.
В результате погиб 37-летний мужчина. Еще два человека ранены.
Также поврежден и разрушен ряд жилых домов.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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