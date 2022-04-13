13.04.2022 08:35 Рита Парфенова

Обстрел поселка Бабаи под Харьковом: есть погибший (фото)

Прокуратура начала расследование по факту обстрела российскими войсками пгт Бабаи под Харьковом.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 12 апреля 2022 около двух часов дня российские военнослужащие обстреляли пгт Бабаи Харьковского района.





В результате погиб 37-летний мужчина. Еще два человека ранены.



Также поврежден и разрушен ряд жилых домов.





При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).