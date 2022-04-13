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13.04.2022  07:51   Рита Парфенова

Харьков на утро 13 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 12 по 13 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 13 апреля.

10 раз спасателей вызывали на тушение пожаров, вызванных обстрелами. Возгорания возникали в Немышлянском (1), Московском (2), Киевском (2) и Слободском (2) районах города Харькова, а также Изюмском (1), Лозовском (1) и Харьковском (1) районах области .

Самый большой из таких пожаров возник 12 апреля в 14:11 в Слободском районе. Горели конструктивные элементы двухэтажного административного здания на общей площади около 600 кв. Здание также испытало серьезные разрушения. К месту пожара были направлены 6 пожарных автоцистерн, автомобиль первой помощи и около 30 человек личного состава ГСЧС. От взрыва частично пострадало соседнее здание, из которого спасен человек. Пожар удалось локализовать в 17:10 и полностью обуздать в 19:15.

Также  подразделения ГСЧС совершили 8 выездов на тушение пожаров, произошедгих по другим причинам,2 раза привлекались на разборку завалов, 5 - на помощь населению

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали около 100 вражеских боеприпасов.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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