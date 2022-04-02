Куда в Харькове подать заявку о повреждении дома

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харькова создал онлайн-форму, в которой можно сообщить о повреждении своей квартиры или дома в результате военных действий
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе, передает РЕДПОСТ
"При невозможности сделать заявку по телефону 1562, вы можете оставить информацию о повреждении домов жилого фонда в результате военной агрессии вооруженных сил рф по ссылке", говорится в сообщении
Заполняя он-лайн форму, можно указать характер повреждений:
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