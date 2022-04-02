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02.04.2022  14:06   Рита Парфенова

Куда в Харькове подать заявку о повреждении дома

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харькова создал онлайн-форму, в которой можно сообщить о повреждении своей квартиры или дома в результате военных действий


https://t.me/Kharkiv_1562/5574

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе, передает РЕДПОСТ

"При невозможности сделать заявку по телефону 1562, вы можете оставить информацию о повреждении домов жилого фонда в результате военной агрессии вооруженных сил рф по ссылке", говорится в сообщении

Заполняя он-лайн форму, можно указать характер повреждений:

  • Повреждены окна
  • Повреждена входная группа\дверь
  • Повреждена кровля
  • Повреждены стены
  • Повреждена придомовая территория
  • Полное разрушение здания
Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  жкх, харьков
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