02.04.2022 12:53 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 41 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 802 человек. Выздоровело 273 170 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 26 638 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 17 человек (в том числе у 16 жителей города Харькова). 8 человек заболели в Изюмском районе, 5 – в Лозовском, 5 – в Красноградском, 3 – в Чугуевском, 2 – в Богодуховском, 1 – в Купянском.







