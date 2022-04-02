В Харькове готовятся высаживать цветы

В Харькове, несмотря на войну, посадят цветы.
Об этом в своем видеообращении сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
«Был сегодня (1 апреля - прим. ред.) в наших теплицах: там полным ходом идет подготовка к высадке цветов. Харьков всегда славился своими красивыми клумбами, и никакой агрессор не заставит нас отказаться от этой привычной для горожан красоты! И за это - слова огромной благодарности работникам нашего «Зеленстроя», которые работают круглосуточно и не покладая рук, чтобы Харьков оставался самым ухоженным и красивым городом!» - отметил городской голова.
Также он поблагодарил военных и бойцов теробороны, врачей, спасателей, рабочих коммунального хозяйства, благодаря которым Харьков даже во время войны остается чистым городом, в котором есть вода, тепло и электричество.
«Второй месяц весны начался, и я верю, что именно весной мы отпразднуем день Победы над агрессором!» - подчеркнул Игорь Терехов.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: