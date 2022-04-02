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02.04.2022  11:34   Рита Парфенова

В Харькове готовятся высаживать цветы

В Харькове, несмотря на войну, посадят цветы.


city.kharkov.ua

Об этом в своем видеообращении сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Был сегодня (1 апреля - прим. ред.) в наших теплицах: там полным ходом идет подготовка к высадке цветов. Харьков всегда славился своими красивыми клумбами, и никакой агрессор не заставит нас отказаться от этой привычной для горожан красоты! И за это - слова огромной благодарности работникам нашего «Зеленстроя», которые работают круглосуточно и не покладая рук, чтобы Харьков оставался самым ухоженным и красивым городом!» - отметил городской голова.

Также он поблагодарил военных и бойцов теробороны, врачей, спасателей, рабочих коммунального хозяйства, благодаря которым Харьков даже во время войны остается чистым городом, в котором есть вода, тепло и электричество.

«Второй месяц весны начался, и я верю, что именно весной мы отпразднуем день Победы над агрессором!» - подчеркнул Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  жкх, клумба, озеленение, харьков
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