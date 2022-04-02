02.04.2022 11:34 Рита Парфенова

В Харькове готовятся высаживать цветы

В Харькове, несмотря на войну, посадят цветы.



city.kharkov.ua

Об этом в своем видеообращении сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



«Был сегодня (1 апреля - прим. ред.) в наших теплицах: там полным ходом идет подготовка к высадке цветов. Харьков всегда славился своими красивыми клумбами, и никакой агрессор не заставит нас отказаться от этой привычной для горожан красоты! И за это - слова огромной благодарности работникам нашего «Зеленстроя», которые работают круглосуточно и не покладая рук, чтобы Харьков оставался самым ухоженным и красивым городом!» - отметил городской голова.



Также он поблагодарил военных и бойцов теробороны, врачей, спасателей, рабочих коммунального хозяйства, благодаря которым Харьков даже во время войны остается чистым городом, в котором есть вода, тепло и электричество.



«Второй месяц весны начался, и я верю, что именно весной мы отпразднуем день Победы над агрессором!» - подчеркнул Игорь Терехов.