Харьковчане могут обучиться медиаграмотности онлайн

В Департаменте цифровой трансформации предоставили список сериалов с образовательной платформы «Дія. Цифрова освіта».
Для того, чтобы повысить уровень медиаграмотности, рекомендуется просмотреть:
«Цель распространения фейков - захватить сердца и помыслы людей, создать хаос и панику или же ввести в заблуждение. Если на поле боя для борьбы с врагом есть «Байрактары», минометы и т.д., то в информационном пространстве эту функцию выполняет наша медийная грамотность. Если вы находитесь в более безопасном месте, не теряйте время даром - учитесь и развивайтесь», – отметили в Департаменте цифровой трансформации.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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