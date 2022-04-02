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02.04.2022  10:25   Рита Парфенова

Харьковчане могут обучиться медиаграмотности онлайн

В Департаменте цифровой трансформации предоставили список сериалов с образовательной платформы «Дія. Цифрова освіта».

Харьковчане могут обучиться медиаграмотности онлайн

Для того, чтобы повысить уровень медиаграмотности, рекомендуется просмотреть:

«Цель распространения фейков  - захватить сердца и помыслы людей, создать хаос и панику или же ввести в заблуждение. Если на поле боя для борьбы с врагом есть «Байрактары», минометы и т.д., то в информационном пространстве эту функцию выполняет наша медийная грамотность. Если вы находитесь в более безопасном месте, не теряйте время даром - учитесь и развивайтесь», – отметили в Департаменте цифровой трансформации.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дія, харьков
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