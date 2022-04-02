02.04.2022 10:25 Рита Парфенова

Харьковчане могут обучиться медиаграмотности онлайн

В Департаменте цифровой трансформации предоставили список сериалов с образовательной платформы «Дія. Цифрова освіта».

Для того, чтобы повысить уровень медиаграмотности, рекомендуется просмотреть:

«Основы кибергигиены» – курс, который научит отличать правду от лжи, как не стать жертвой интернет-мошенников и обезопасить свои данные;

«Осторожно! Кибермошенники» – о том, как отличать реальных пользователей от ботов, спецагентов и пр., а также о том, что делать, если украли или забрали телефон;

«Very Verified: онлайн-курс по медиаграмотности» - курс разработан как «вакцинация» против вируса дезинформации, дает практические навыки медийной и информационной грамотности;

«Медиаграмотность во времена пандемии» – о правилах работы с информацией.

«Цель распространения фейков - захватить сердца и помыслы людей, создать хаос и панику или же ввести в заблуждение. Если на поле боя для борьбы с врагом есть «Байрактары», минометы и т.д., то в информационном пространстве эту функцию выполняет наша медийная грамотность. Если вы находитесь в более безопасном месте, не теряйте время даром - учитесь и развивайтесь», – отметили в Департаменте цифровой трансформации.