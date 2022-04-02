02.04.2022 09:23 Рита Парфенова

Враг собирает силы под Харьковом для атаки на Донбасс

Российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства.

Об этом говорится в оперативной информации Генеральный штаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

С целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская обл.) перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, предположительно с целью ведения боевых действий на Донецком направлении.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков, производит перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Проводит воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с применением БПЛА.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.



