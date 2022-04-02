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02.04.2022  08:41   Рита Парфенова

Харьков на утро 2 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 1 по 2 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 75 оперативных выездов.


facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8:00 31 марта.

Всего на ликвидацию пожаров спасатели выезжали 67 раз, в том числе на 20 пожаров, вызванных обстрелами, 29 пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем и на 18 пожаров в частном секторе, произошедших по другим причинам. Также ГСЧСники  3 раза выезжали на разборку завалов и 5 - на помощь населению.

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 20 выездов на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, гаражных кооперативов и автомобилей, возникавших в Московском (9 пожаров), Киевском (7), Шевченковском (1), Немышлянском (1) и Индустриальном (1) районах города Харькова, а также в Изюмском районе области (1 пожар).

Крупнейший пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв. 6 часов спасатели сражались с огнем. Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Горели складские и ангарные помещения и 15 гаражей гаражного кооператива. Общая площадь пожара составила около 2000 кв. Спасатели ликвидировали пожар в течение 7 часов.

Пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Мы выстоим. Верим, что еще раз отвоюем свое право! Все будет Украина!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_спасения #rescue #emergency

Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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