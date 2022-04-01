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01.04.2022  21:19   Дмитрий Колоней

Коммунальные услуги харьковчан с 24-го февраля и до конца войны будут списаны (видео)

Об этом сообщил в обращении к жителям города мэр Харькова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Телеграмм-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова, плата за все коммунальные услуги, которые предоставляются в городе Харькове - слуги горячего и холодного водоснабжения, отопления, вывоз мусора, содержание придомовых территорий и пр., - с 24 февраля и до конца войны будет списана.
 
«Я знаю и понимаю, как вам тяжело, как вы стойко держитесь, перенося все ужасы войны! Поэтому все коммунальные услуги, которые предоставляет город, с 24-го февраля и до конца войны будут списаны. При этом я очень благодарен всем людям, которые, несмотря на боевые действия, продолжают оплачивать услуги ЖКХ. Обещаю вам, что с приходом мира в Украину ваши платежки будут пересчитаны», - отметил городской голова. 
 
Игорь Терехов подчеркнул, что это решение никак не скажется на оплате работы коммунальщиков, которые за 37 дней войны стали легендой и примером для всей страны. Их труд будет оплачиваться в полном объеме за счет средств городского бюджета.

Тэги:  списание коммунальных услуги, игорь терехов, харьков
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