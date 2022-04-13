Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 997 человек. Выздоровело 277 633 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 22 343 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 7 человек (в том числе у 7 жителей города Харькова). 3 человека заболели в Богодуховском районе, 1 - в Лозовском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 12 апреля.
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