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09.06.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Ремонт поврежденной кровли продолжается в Харькове

Об этом сообщили в "Харьковском ремонтно-строительном предприятии".

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие", специалисты предприятия продолжают ремонтировать кровлю и закрывать контуры поврежденных зданий, чтобы сохранить имущество харьковчан и социальную инфраструктуру города.  

 

Тэги:  ремонт крыш, коммунальщики, харьков
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