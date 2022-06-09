Ремонт поврежденной кровли продолжается в Харькове

Об этом сообщили в "Харьковском ремонтно-строительном предприятии".
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие", специалисты предприятия продолжают ремонтировать кровлю и закрывать контуры поврежденных зданий, чтобы сохранить имущество харьковчан и социальную инфраструктуру города.
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День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Хотя история умалчивает кем и когда был учрежден День друзей, но это не лишает его популярности.
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