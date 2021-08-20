Главная Новости Харькова Криминал и происшествия "Украл, не выпил - в тюрьму": двое злоумышленников попытались сдать на лом имущество ХТС
20.08.2021  15:47   

"Украл, не выпил - в тюрьму": двое злоумышленников попытались сдать на лом имущество ХТС

Служба безопасности КП «Харьковские тепловые сети» предупредила одновременно два хищения оборудования предприятия.

Служба безопасности ХТС поймала на горячем охотников за "черным металлом". Новости Харькова Служба безопасности ХТС поймала на горячем охотников за "черным металлом". Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия. По информации тепловиков, сотрудники службы предприятия получили информацию, что группа граждан планирует совершить кражу в Московском филиале на ул. Светлой, 13. 
 
Около 12 часов дня 16 августа злоумышленники попытались вывезти с места проведения работ металлическую скользящую опору, которая устанавливается под трубы, защищая магистраль от деформации. Служба Безопасности КП «ХТС» совместно с сотрудниками районного управления полиции задержали похитителей. 
 
Служба безопасности ХТС поймала на горячем охотников за "черным металлом". Новости Харькова Служба безопасности ХТС поймала на горячем охотников за "черным металлом". Новости Харькова
 
Еще один случай произошел на ул. Валентиновской, 15-А. Там ранее судимый гражданин пытался извлечь из теплового колодца металлическую конструкцию, которая обеспечивает безопасность при прокладке трубопровода. Получив информацию о готовящемся преступлении, сотрудники службы безопасности КП «ХТС» остановили вора прямо с добычей в руках и совместно с представителями патрульной полиции и следственно-оперативной группой задержали на месте преступления.
 
В отношении всех задержанных решается вопрос об открытии уголовного производства по  ст. 185-й ч. 3 УК Украины «Кража», которая предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы. 
 
После проведения соответствующих экспертиз украденное имущество будет возвращено предприятию.
 
Напомним, охотники за черметом попытались сдать часть гусеницы от подбитого во время Второй мировой войны танка Т-34 и сдать в приемку металла.
 
Источник:   ХТС
 Тэги:  харьков, кража, хтс
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