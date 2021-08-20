20.08.2021 15:47

"Украл, не выпил - в тюрьму": двое злоумышленников попытались сдать на лом имущество ХТС

Служба безопасности КП «Харьковские тепловые сети» предупредила одновременно два хищения оборудования предприятия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия. По информации тепловиков, сотрудники службы предприятия получили информацию, что группа граждан планирует совершить кражу в Московском филиале на ул. Светлой, 13.

Около 12 часов дня 16 августа злоумышленники попытались вывезти с места проведения работ металлическую скользящую опору, которая устанавливается под трубы, защищая магистраль от деформации. Служба Безопасности КП «ХТС» совместно с сотрудниками районного управления полиции задержали похитителей.

Еще один случай произошел на ул. Валентиновской, 15-А. Там ранее судимый гражданин пытался извлечь из теплового колодца металлическую конструкцию, которая обеспечивает безопасность при прокладке трубопровода. Получив информацию о готовящемся преступлении, сотрудники службы безопасности КП «ХТС» остановили вора прямо с добычей в руках и совместно с представителями патрульной полиции и следственно-оперативной группой задержали на месте преступления.

В отношении всех задержанных решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185-й ч. 3 УК Украины «Кража», которая предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

После проведения соответствующих экспертиз украденное имущество будет возвращено предприятию.

Напомним, охотники за черметом попытались сдать часть гусеницы от подбитого во время Второй мировой войны танка Т-34 и сдать в приемку металла.