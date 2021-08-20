20.08.2021 16:17

В Харькове проверят сеть автозаправочных станций

Внеплановое инспектирование ожидает ряд харьковских АЗС.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс службу ГУ Гоструда Харьковской области.

Пройти проверку на исправность технического оборудования должны 6 заправочных станций Харькова и области одной из сети.

Также отмечается, что проверять будут топливо-раздаточные колонки, идентифицировать объекты повышенной опасности, проверять работников заправок на знания охраны труда и технику безопасности при работе.

Инспектирование будет проходить до 1 сентября текущего года. По результатам мониторинга будут составлены распорядительные акты.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о разрешении в Украине продажи премиального топлива.