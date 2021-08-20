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20.08.2021  16:17   

В Харькове проверят сеть автозаправочных станций

Внеплановое инспектирование ожидает ряд харьковских АЗС.

В Харьковской области проверят АЗС
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс службу ГУ Гоструда Харьковской области.
 
Пройти проверку на исправность технического оборудования должны 6 заправочных станций Харькова и области одной из сети. 
 
Также отмечается, что проверять будут топливо-раздаточные колонки, идентифицировать объекты повышенной опасности, проверять работников заправок на знания охраны труда и технику безопасности при работе. 
 
Инспектирование будет проходить до 1 сентября текущего года. По результатам мониторинга будут составлены распорядительные акты. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о разрешении в Украине продажи премиального топлива.
Источник:   ГУ Гоструда Харьковской области
 Тэги:  харьков, азс
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