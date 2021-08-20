20.08.2021 16:24 Дмитрий Колоней

Пыталась задушить ребенка: В Харькове девочка чуть не убила из-за игрушки (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове, на улице Власенко есть 9-летняя девочка. У нее пьющая мать, не следящая за ребенком. Девочка, грязная и неухоженная, постоянно гуляет сама по себе до полуночи. Ворует у детей их игрушки. Родители уже не раз пытались достучаться до матери, но все без толку.

Сегодня девочка попыталась задушить ребенка. Она украла игрушку и, сидя рядом с другими девочками, спрятала ее себе под ногу. Когда вторая девочка попросила ее встать и показать, что она взяла, та набросилась на нее и начала душить. Хорошо, что рядом были взрослые, которые спасли ребенка и вызвали полицию и скорую.

Напомним, ранее мы писали о пьяной матери, забывшей своего ребенка в детском саду.